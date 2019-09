Parigi, ospedale Georges Pompidou, edificio D. Lì, da lunedì, è ricoverato Michael Schumacher per una terapia che, probabilmente, è a base di cellule staminali. Un fatto non smentito ne confermato dalla famiglia, che continua a tutelare ogni notizia sulle sue condizioni. Il quotidiano Le Parisien, dopo aver dato questa notizia, spiega anche che oggi Schumi dovrebbe lasciare l'ospedale, ma non solo. Il giornale parigino infatti, aggiunge alcune indiscrezioni, parole "rubate" al personale: “Sì è nel mio reparto. E ti assicuro che è cosciente”, così avrebbe detto a un giornalista una dottoressa del reparto di cardiologia.