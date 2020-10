Oggi pomeriggio alle 17 la Juventus Women sfiderà la Fiorentina in una sfida al sapor di alta classifica. Il portiere della squadra viola ​Katja Schroffenegger ha così lanciato il suo guanto di sfida alle bianconere in un'intervista al Corriere Fiorentino: "La Juve è la squadra da inseguire: hanno basi solide e giocano insieme da anni, noi da quattro gare. Ma non sono venuta alla Fiorentina per arrivare seconda. Perdere con la Juve significherebbe andare a -6 dopo sole cinque giornate? Non voglio nemmeno pensarci, ma questa gara non deciderà il campionato.".