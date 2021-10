Paulnon le manda a dire. Neanche a Paul Pogba, da lui visto come emblema di questo momento del Manchester United. Secondo l'ex centrocampista dei Red Devils, "il Liverpool ha avuto troppa qualità. Non credo che ci sia stata una mancanza di sforzo da parte dello United, penso che tatticamente potesse accadere e, purtroppo, è successo. Paul Pogba che entra, regala un gol e poi viene espulso per un contrasto ridicolo riassume la giornata dello United".