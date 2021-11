Intervenuto a BT Sport, Paul, ex centrocampista dele della Nazionale inglese, ha criticato duramente Paul, obiettivo di mercato della. "Quanti anni ha adesso? 28? È un giocatore davvero esperto. Ma è uno di quelli che arriverà a 35 anni e sarà esattamente lo stesso: continuerà a fare ancora le cose stupide che sta facendo, perdendo palloni, strattonando gli avversari", le sue dichiarazioni. "A volte sparisce dal campo. Ripenso alla Juventus in cui ha giocato, dove è stato davvero brillante ed è per questo che l'abbiamo preso. Ma è evidente che ha bisogno intorno a lui di giocatori esperti che lo guidino, come era con, e sarà così fino a 35 anni".