L'ex centrocampista del Manchester United, Paul Scholes, ha parlato criticamente dei Red Devils, preannunciando una stagione al di fuori del podio. "Penso sia chiaro che l'obiettivo stagionale sia il quarto posto" ha detto Scholes al Mirror. Campionato a parte, al via in questo week-end, l'ex United ha fatto il punto sul mercato. Anche in questo caso, non senza qualche dubbio: "La partenza di Lukaku? Ci sono Rushford, Martial e Greenwood, ma non credo che siano adatti al centro dell'attacco, quanto invece sugli esterni".