Anche Paul Scholes scarica Paul Pogba. L'ex stella del Manchester United ha attaccato (di nuovo) il francese: "Non credo che stia per tornare dall'infortunio, anche se lo farà troverà modo di lamentarsi per altro e non giocare, provando così a lasciare il suo club". Parole che sono state rispedite al mittente dal tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjer che ha dichiarato ai colleghi inglesi in conferenza che Pogba: "Non vede l'ora di tornare". In tutto questo la Juve sogna il ritorno di Paul a Torino la prossima estate.