A 21 anni di distanza tra Juve-Manchester, l'ex centrocampista dello United Paul Scholes ha lanciato un'accusa a Didier Deschamps: "Ho contrastato Deschamps, un’azione che ho rivisto più volte. E ad essere onesti non penso fosse fallo - le parole riportate da Il Posticipo -. Era proprio davanti all’arbitro, ha urlato come fosse una ragazzina, il che non mi ha aiutato per niente. Mi ha fatto ammonire e ho saltato la finale. Ma magari non avrei potuto giocare comunque, non si sa mai. Sono cose con cui devi convivere. Ovviamente all’epoca ero distrutto, ma non potevo farci nulla”.