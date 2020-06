L'ex portiere del Manchester United, Peter Schmeichel, ha parlato di Paul Pogba in un'intervista a The Express. Ecco le sue parole: "Sono assolutamente convinto che voglia restare. Credo che vedremo una persona, più del giocatore che abbiamo visto un anno fa. Lo so e basta. Il modo in cui viene ritratto dai media per quello che fa e dice è una cosa, quello che fa il suo agente è un'altra. E una cosa completamente diversa è quello che vuole veramente. Voleva tornare al Manchester United, voleva tornare. E aveva, come ogni altro giocatore a quel livello nel mondo, il suo orgoglio. E non credo che voglia andarsene. Non credo proprio".