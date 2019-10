Peter Schmeichel non le manda a dire. L'ex portiere dello United ai microfoni di Optus Sport ha attaccato duramente Paul Pogba: “Sta giocando molto in profondità e non capisco quale sia il suo ruolo in questa squadra. Ole ha fatto qualche cambiamento durante la partita e lo ha messo più avanti, però non è cambiato molto. Pogba ha fatto due passaggi molto positivi contro l’Arsenal, ma sono due e non quindici. In qualche modo lo vedo come un problema perché attira così tanta attenzione. Sembra quasi che sia il bambino problematico in questa squadra. Quando hai qualcuno che attira così tanta attenzione dai giornali occorre capire quale sia il suo ruolo e che cosa farà per questa squadra. Al momento, io sono un po’ confuso e non lo capisco. Penso che i giocatori che gli giocano attorno siano abbastanza bravi, ma spesso non cerca la palla e si nasconde. Come ha fatto nel primo tempo contro l’Arsenal. Sicuramente non sta giocando nello stesso modo della scorsa stagione. Penso che debbano scoprire qual è il suo ruolo e come il Manchester United dovrebbe giocare con lui”.



TIFOSI - “Ad essere onesti, I tifosi non sono davvero felici con Pogba. Alla gente non piace molto perché non fa abbastanza per la squadra. Abbiamo visto le sue qualità. Perché non può farle vedere anche al Manchester United? Bisogna trovare il modo. Bisogna lavorare su questo”.