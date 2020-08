Quella tra Juventus e Roma è stata l'ultima partita diretta dall'arbitro Gianluca Rocchi di Firenze. Il fischietto toscano è stato uno dei migliori arbitri dell'ultimo decennio, in Italia e in Europa dove ha arbitrato anche tante importanti partite internazionali. Da ieri però basta fischiare in campo,mentre Cuadrado si è complimentato alla sua maniera: buttandogli in testa la schiuma utilizzata per le punizioni. La reazione di Rocchi? Ha mostrato il rosso a Cuadrado, tra le risate generali.