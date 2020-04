L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale Salvatore Schillaci, detto Totò, è stato ospite in videochiamata negli studi di Sky Sport, e si è soffermato su Italia ’90: “Quel Mondiale è stato un evento straordinario. Vestire la maglia dell’Italia è il sogno di tutti i giocatori. Dopo 30 anni, registro ancora grande affetto nei miei confronti”.



SU DYBALA – Schillaci e si è poi esposto sul giocatore bianconero in cui si rivede: “Adesso si gioca in maniera diversa, gli attaccanti ripiegano e aiutano moto anche in fase difensiva. A me piace molto Paulo Dybala. Nella sua esperienza alla Juve è cresciuto moltissimo, lo conosco dai tempi di Palermo. Un po’ mi somiglia”.