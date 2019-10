Salvatore Schillaci, ex attaccante della Juventus, ha parlato al Festival dello Sport di Trento della squadra bianconera. Queste le sue dichiarazioni: "La Juve ha 22 campioni, ha mostrato la sua forza anche in queste prime due partite europee. Quest'anno i bianconeri avranno grandi stimoli in tutte le competizioni, secondo me possono vincere la Champions. Capocannoniere? Potrebbe esserlo Immobile, così come qualche giovane. Anche Higuain quest'anno sta giocando e segnando. Dipenderà da tanti fattori, io personalmente punterei proprio su Immobile. È un italiano e mi rivedo un po' in lui, anche se oggi si gioca in un modo totalmente diverso rispetto a prima".