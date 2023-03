Totòha parlato dellain un'intervista a Tuttosport.- "Non sono un avvocato, nemmeno un giudice. Ma sono stato un giocatore. E in campo la Juventus ha conquistato 50 punti. Per me è seconda in classifica. La squadra per me è forte. Credo che qualche assenza, il Mondiale, i problemi in società e la penalizzazione abbiano influito. Ma questa squadra ha tutte le caratteristiche per lottare e vincere lo scudetto".- "È stato preso per fare la differenza là davanti. E purtroppo non è ancora riuscito a dimostrarlo. Ora gli manca il gol. Ma dare le colpe solo a lui è sbagliato. La squadra forse non lo sta aiutando. Se Vlahovic comincia a segnare, la Juventus può ancora puntare ad arrivare in Champions anche con quindici punti in meno…".- "La Juve quest’anno deve puntare a vincere l’Europa League. Perché è la squadra più forte in gara insieme all’Arsenal. E perché vincere ti fa andare in Champions. Ed è lì che la Juve deve stare…".- "Allenare la Juve è sempre difficile. È un grande club, una società che si aspetta sempre di vincere. Allegri non è la prima volta che allena la Juventus ed è un allenatore vincente. Oggi è secondo in classifica in campionato, è in lotta per la Coppa Italia. Ha deluso solo in Champions League. Lì mi sarei aspettato qualcosa di più".- "A me piacerebbe vedere alla Juventus un allenatore come Roberto De Zerbi. Un allenatore giovane, con tante idee e che sta facendo benissimo anche in un campionato diverso dal nostro, molto competitivo come la Premier League. È normale che per Antonio Conte parlano i risultati, gli scudetti vinti a Torino ma se la Juventus vuole ripartire è giusto pensare a qualcosa di nuovo. A De Zerbi, magari anche a uno come Diego Simeone…".