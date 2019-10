Totò Schillaci, ex attaccante della Juve, ha parlato a Radio Sportiva della lotta scudetto: "Lo scudetto? Ogni anno è la stessa storia, non c'è una squadra che possa competere con la Juve, che ha una rosa completa in tutti i reparti. Lo scudetto mi sembra già assegnato, Inter e Napoli non mi sembrano ancora competitive per la vittoria del campionato. Sarri ha 24 campioni, può fare quello che gli pare".