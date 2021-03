Totò Schillaci, a Gazzetta, ha rivelato: 'Sarà l'ultima stagione alla Juventus". L'ex centravanti bianconero ha infatti paventato questa possibilità: "Non so se il club gli offrirà un rinnovo, ciò che è certo è che Ronaldo non ci metterà tanto a trovare un altro club. Ha ricevuto critiche davvero eccessive, è il miglior attaccante al mondo. E ha avuto certamente una giornata storta. Forse la Juve ha sottovalutato l'avversario". Schillaci, inoltre, non crede che la Juve possa vincere il titolo: "Credo che lo vincerà l'Inter, la Juve seconda e lotterà fino alla fine. Non sarà facile".