L’ex attaccante della Juventus Totò Schillaci è stato intervistato da La Stampa, e si è soffermato sull’emergenza coronavirus e sulla ripresa del campionato: “Sono d’accordo, l’Italia deve ripartire. Adottiamo cautele, però riprendere è necessario per non permettere la caduta economica. Poco a poco dobbiamo riavviare tutte le attività, convivere con il Covid-19”.



TAGLIO STIPENDI – “Bel gesto. Per affrontare questa emergenza servono sacrifici da parte di tutti. Sarebbe un’ottima cosa se il risparmio ottenuto venisse destinato dalla società agli altri dipendenti. E guai a dimenticare il calcio oltre la Serie A, dove si campa di stipendio seppur attraverso dribbling e gol”.



SULLO SCUDETTO – “L’Inter può ancora giocarsela, ma servirà un’altra preparazione, servirà ritrovare forma fisica e motivazioni. La classifica traccia gerarchie chiare, però si riparte da zero”.