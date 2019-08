Patrik Schick sembra destinato a lasciare la Roma in questa rovente estate di mercato. Dopo due stagioni da dimenticare in giallorosso, seguite all'acquisto da record dalla Sampdoria nell'estate del 2017, il talentuoso attaccante classe '96 può volare in Bundesliga, dove lo seguono sia il Bayer Leverkusen che il Borussia Dortmund. E, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il sostituto scelto dai giallorossi è un ex della Juventus: si tratta di Fernando Llorente, svincolatosi lo scorso 1 luglio dal Tottenham.