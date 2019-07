Non c'è posto per Patrick Schick nella Roma di Paulo Fonseca, ma il suo trasferimento resta bloccato. Sì, perché l'attaccante ceco non ha convinto, ma i giallorossi non hanno ancora deciso se e quando cederlo, anche perché non ci sono sussulti in entrata. La Roma vorrebbe mettere sotto contratto Gonzalo Higuain, che però sembra non volerne sapere. Secondo il Corriere dello Sport, il Pipita continua a volere solo la Juve, allontanando la capitale.