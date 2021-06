Patrik Schick, ex attaccante della Roma, di passaggio alla Juventus e grande protagonista di Euro 2020, è intervenuto in conferenza stampa dove ha spiegato cosa è andato storto nella sua esperienza in Italia: "Quando sono arrivato in Italia avevo 20 anni. Il primo anno alla Sampdoria è stato molto buono. Dopo sono andato alla Roma, uno dei club più importanti della Serie A. Su di me c'erano grandi aspettative e io ero solo un ragazzo. Probabilmente non ero pronto al 100%, sono cose che succedono nel calcio."