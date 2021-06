Ieri Patrik Schick ha incanto tutti con quello che si candida a diventare il gol più bello dell'Europeo: un sinistro di prima quasi da centrocampo che sorprende il portiere della Scozia e finisce in rete. In Italia lo conosciamo molto bene per aver giocato con le maglia di Sampdoria e Roma, ma prima di arrivare in giallorosso, nel 2016, poteva arrivare alla Juventus. Tutto vero, perché Schick con la Juve arrivò fino alla visite mediche, non passandole a causa di un problema al cuore, ma dopo l'Europeo - sì, c'era anche quell'anno - era convinto di tornare in Italia per giocare con la Juve. I termini della clausola di 25 milioni però erano scaduti, come racconta Calciomercato.com, la Samp ne chiese 40 e Paratici si tirò indietro.