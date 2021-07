Con il gol segnato oggi nel quarto di finale tra Repubblica Ceca e Danimarca, l'ex attaccante della Romaal primo posto della classifica marcatori dell'Europeo. Una rete che non è servita a qualificare la squadra in semifinale (2-1 per i danesi il risultato finale), ma così ha agganciato CR7 a cinque centri. Dietro di loro, Forsberg (Svezia), Benzema (Francia) e Lukaku (Belgio) a quota quattro e tutti e tre eliminati.