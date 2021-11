La Cassazione ha confermato la condanna per comportamento antisportivo nei confronti di undurante il big match del 5 ottobre 2014, conclusosi con la vittoria dei bianconeri per 3-2. Il tifoso era stato individuato dalle telecamere dello Stadium eper questo motivo, senza successo, si era rivolto al giudice di pace di Torino perché gli fossero restituiti i soldi dell'abbonamento. Invece era stato condannato a risarcire la Juve con 2.500 euro, perché la società bianconera era stata multata per 30mila euro per le intemperanze della sua tifoseria: fatto per il quale era stato individuato un "nesso casuale" tra la condotta del tifoso e la multa alla Juve., che era già stato stabilito dal Tribunale di Torino nel 2018: il tifoso dovrà dunque pagare anche 3.100 euro di spese legali.