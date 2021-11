In campo non c'è stata partita, ma la vigilia di Liverpool-Atletico Madrid era stata accesa dalla polemica relativa al mancato saluto di Simeone a Klopp dopo il match dell'andata. ​Lo ribadisco - aveva detto Simeone nella conferenza di vigilia - non saluto dopo le partite perché le emozioni degli allenatori sono diverse. In Inghilterra è intesa come cavalleria, ma non la condivido, perché non amo la falsità e seguo i miei sentimenti". Dopo la partita, vinta dal Liverpool 2-0, Klopp ha risposto così a chi gli chiedeva una replica dopo che il mancato saluto si è ripetuto anche stasera: ​"La stretta di mano? Ci sono tante altre persone a cui posso stringere la mano. La stringerò a loro".