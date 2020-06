Barros Schelotto, ex allenatore del Boca Juniors e attuale tecnico dei Los Angeles Galaxy, ha parlato di Rodrigo Bentancur alla Gazzetta dello Sport: “Ha avuto difficoltà a conquistarsi l’effetto della gente, ma poi è stato bravo a riprendersi dopo i primi errori: non si abbatte, è una dote importantissima”.



SULLA SUA CRESCITA – “Ai tempi, quando sbagliava, gli dicevo: “Pensa solo ad essere te stesso in campo, non preoccuparti del resto…”. Lui ascoltava e cresceva. Alla fine, questo era il suo destino: giocare titolare in una grande d’Europa. Quando l’ho salutato gliel’ho ripetuto: “È il tuo momento!”



SUL RUOLO – “Io lo vedo mezzala destra, ma noto che sta giocando spesso da regista: è un giocatore diverso da Pjanic, non ha quelle geometrie, ma ha potenziale da top. Deve migliorare gli inserimenti, fare più gol, mentre psicologicamente è ormai formato: chi è cresciuto nella Bombonera non sente la pressione”



SU HIGUAIN – “A chi non piacerebbe avere Higuain? A me sì… Ma è dura, ha ancora la forza per stare alla Juve e, se andasse via da Torino, mi aspetto che faccia una scelta di vita, e torni nel suo River”.