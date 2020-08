Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei Los Angeles Galaxy, parla a TMW di Rodrigo Bentancur, suo centrocampista ai tempi del Boca Juniors, attualmente alla Juve: "Ricordo benissimo Rodrigo, al Boca si intravedevano già le sue grandissime capacità e sono contento che sia riuscito ad affermarsi anche alla Juventus. È un centrocampista totale, un box to box come pochi in circolazione, forte, giovane e duttile tatticamente, che fa già parte della colonna portante dei bianconeri. Bentancur è sempre stato d'altronde un grande professionista, una bella persona e un ragazzo molto responsabile. La Juventus ha fatto un vero affare di mercato, perché per quella cifra si è assicurata un titolare per almeno dieci anni. Non è certo un caso il fatto che a Bentancur siano interessati tanti altri top club, in primis il Barcellona".