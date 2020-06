La MLS chiama Gonzalo Higuain, l'allenatore dei Los Angeles Galaxy Guillermo Barros Schelotto lancia messaggi al Pipita: "A chi non piacerebbe averlo? A me sì, ma è difficile - ha ammesso a La Gazzetta dello Sport - potrebbe rimanere ancora alla Juve, ma se dovesse andare via penso che farebbe una scelta di cuore e tornerà al River Plate". Difficilmente i Millionarios arriveranno alla cifra richiesta dalla Juve, ma per abbassare la parte cash potrebbero inserire alcuni giocatori in opzione, com'è è stato per il trasferimento di Tevez al Boca Juniors che ha portato Bentancur alla Juve.