L'Equipe racconta uno scenario clamoroso per Gigio Donnarumma: in Francia fanno fuori la Juventus dalla corsa al portiere che si svincolerà dal Milan a fine mese, spiegando che il Psg è ormai a un passo dal giocatore. Lì però il titolare è Keylor Navas e le gerarchie non verranno ribaltate, così l'idea dei parigini è quella di prendere Donnarumma ma lasciarlo in prestito in Serie A. Dove? Nella Roma, con Mourinho pronto ad accoglierlo.