Fabio Paratici ha scelto il colpo a zero per la prossima stagione. Si tratta di Christian Eriksen, trequartista del Tottenham che va in scadenza di contratto al termine della stagione. I bianconeri sono interessati da tempo al danese che è ha rifiutato l'ultima offerta di contratto messa sul piatto dagli Spurs. Oltre alla Juve, però, ci sono altri due top club pronti ad acquistare il calciatore al termine della stagione. Si tratta di Real Madrid e PSG.