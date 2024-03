Matiasal centro del mercato e del futuro bianconero, ma non solo... è "finito" anche in una causa legale (non coinvolto, ovviamente), citato come materia del contendere in casa Salernitana. "Le scelte estive sono tutte di De Sanctis. Ci avevano anche proposto Soulè e Isco, non li ha voluti". Con queste parole, qualche giorno fa, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, aveva dato le responsabilità del mercato al suo ex direttore sportivo. Parole che però non sono piaciute a Morgan De Sanctis, che nelle ultime ore ha deciso di rispondere con i fatti e attraverso il suo avvocato ha chiesto i danni per affermazioni lesive della sua immagine.