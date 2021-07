Ormai tutte le squadre hanno sistemato la porta trovando titolare e vice. Anche la Juve, che era in cerca di un secondo di Szczesny e alla fine l'ha trovato in casa: si tratta di, che rientrato dal prestito al Genoa voleva giocare con continuità ma non è arrivata nessuna proposta da 10 milioni, cifra stabilita dai bianconeri per lasciarlo partire. La Juve infatti ha aperto solo a una cessione a titolo definitivo e in ha preso in considerazione altre ipotesi di prestito, così Perin rimarrà a Torino per provare a ritagliarsi un po' di spazio nel turnover di Allegri.