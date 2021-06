Se la Juventus aveva qualche dubbio sulla permanenza di Alvaro Morata in bianconero, l'arrivo di Massimiliano Allegri sarà decisivo per la scelta definitiva sul futuro dello spagnolo: l'allenatore infatti è un grande estimatore dell'ex Real Madrid, e per questo la società è orientata a tenerlo ancora in rosa. Non riscattandolo dall'Atletico Madrid per 45 milioni di euro come da accordi, ma rinnovando il prestito per un'altra stagione con un pagamento di 10 milioni.