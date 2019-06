Continua il duello tra Real Madrid e Juventus per Paul Pogba. La Vecchia Signora, infatti, si è fatta avanti inviando anche il Direttore Sportivo Fabio Paratici a Londra dove, stando a fonti spagnole, avrebbe incontrato anche i dirigenti del Manchester United per trattare il francese. I Blancos, spaventati dall’ipotesi di perdere la sfida per il campione del mondo, sono pronti a replicare. Secondo il Daily Mail, il club spagnolo sarebbe disposto ad offrire uno stipendio da 17 milioni di sterline a Pogba. Un’offerta particolarmente interessante per il giocatore, che per ora prende tempo. La battaglia per il centrocampista continua ad essere dura e senza esclusione di colpi.