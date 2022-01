Non solo l'Inter. Paulo Dybala fa gola a tanti e l'incertezza sul suo rinnovo con la Juventus è un assist per i più. Anche per Pep Guardiola, che di lui si è innamorato sei anni fa e che è ancora attratto dall'idea di portarlo a Manchester. Sa che Paulo è in scadenza e che potrebbe rompere con la Juventus, in tal caso un tentativo lo farà. Come scrive la Gazzetta, per questo ha chiesto al club una follia da 10 milioni per regalarsi un 10. Un’offerta in doppia cifra che metterebbe fuori gioco non solo i bianconeri ma anche l’Inter, altro club che corteggia il giocatore.



L'OFFENSIVA - Come si legge, Pep ha un debole per i giocatori di talento, la duttilità in mezzo al campo e la mancanza di un ruolo definito non sono un limite per un esteta come lui, semmai un pregio che merita di essere valorizzato. Considera Dybala, che sa attaccare gli spazi e ama arretrare e girovagare, un giocatore funzionale al suo calcio fuori dagli schemi ed è un’occasione che un club come il City a zero non vuole perdersi. Dybala alla Juventus attualmente guadagna 7,3 milioni di euro (bonus compresi) e aveva raggiunto un accordo per il rinnovo a 8 milioni di euro + 2 di bonus fino al 2026, ma c'è ancora molto di cui discutere nell'incontro che si terrà a febbraio, tra cifre e status del giocatore. Se prima di Natale era tutto ben indirizzato, nelle ultime settimane c'è stato qualche malumore in più.



INTER - In questa situazione di stallo è pronta a inserirsi l’Inter, che non può permettersi ingaggi a doppia cifra, ma spinge per il pupillo di Beppe Marotta, che piace molto a Simone Inzaghi. Offerta pronta per un quinquennale con una base fissa di 7,5 milioni di euro a stagione. Ora nella testa di Dybala c’è solo la Juve e un finale di stagione da scrivere, ma ha messo in conto la possibilità che con la Juve non si arrivi al lieto fine e varie opzioni restano aperte. City, ma anche Tottenham e Barcellona, che hanno già sondato il terreno.