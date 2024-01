Alla fine è arrivato. Scatto del Napoli pere chiusura ormai vicinissima. Matija è considerato un talento vero, una scommessa da fare per il gioiellino del Partizan e della nazionale serba Under 17, che piaceva a Manchester City e Bayern Monaco. Ma non solo. Il Napoli non dispone dello slot per tesserare un extracomunitario e così l’operazione è stata completata in sinergia con il Frosinone dove giocherà in prestito da subito, da sistemare solo gli ultimi dettagli.Gli agenti di Matija Popovic sono in Italia da una decina di giorni con il chiaro intento di delineare il futuro del ragazzo che ora sarà a tinte azzurre. Ci aveva provato il Milan, ma anche la Juve aveva sondato il terreno con tanto di incontro a Torino tra Giuntoli e i rappresentanti. Ora però andrà al Napoli.