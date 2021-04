Se c'è una squadra in pole position per Moise Kean è la Juventus. Ne è sicuro Tuttosport, il quale riporta che la società bianconera è quella più interessata a riportare l'attaccante classe 2000 in Italia e a Torino, dove ha fatto tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra prima di essere ceduto all'Everton. Oggi è l'attaccante titolare del Psg, che l'ha preso in prestito ma vorrebbe riscattarlo. Concorrenza dalla Francia ma anche dall'Italia per la Juve, con anche Milan, Napoli e Inter sul giocatore.