La Juventus è già al lavoro per il mercato di gennaio. Priorità e occasioni e per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo, che ha chiesto più volte un centrocampista di qualità. Non solo però, perché tra i ruoli da rinforzare c'è anche quello del terzino sinistro, dove ad oggi le uniche alternative ad Alex Sandro sono il classe '99 Frabotta e il brasiliano Danilo, adattato in quel ruolo, e l'attacco, dove la Juve cerca un quarto giocatore per completare il reparto con Morata, Ronaldo e Dybala.



IN RAMPA DI LANCIO - Tra le caratteristiche principali della Juve c'è anche quella di pianificare il futuro: si lavora nel presente con un occhi sempre puntato ai prossimi anni. Così sono arrivati nove scudetti consecutivi. Ed è per questo che i bianconeri hanno puntato NIcolò Rovella, centrocampista centrale classe 2001 del Genoa. Otto presenze in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, i bianconeri hanno avuto modo di monitorarlo da vicino anche nella sfida vinta per 3-1 a Marassi dove Rovella ha giocato quasi tutta la partita. L'AFFARE - Il giocatore è in scadenza di contratto col Genoa che ha più volte offerto il rinnovo trovando un muro dall'altra parte: se non dovesse arrivare la firma sul prolungamento, dal 1° febbraio Rovella sarà libero di firmare con un altro club a costo zero per la prossima stagione. Sul centrocampista ci sono anche Inter e Roma, ma la Juve è in pole e non vuole perdere il vantaggio sulle altre: Paratici sta pensando di trattare direttamente con il Genoa per anticipare tutti già a gennaio e magari prenderlo a prezzo di saldo. Secondo La Gazzetta dello Sport l'idea della Juve è di intavolare una trattativa simile a quella che ha portato Kulusevski a Torino: rilevare subito il cartellino del giocatore, per poi lasciarlo in prestito in rossoblù almeno per un altro anno, se non due. La trattativa va avanti spedita, lavori in corso sull'asse Torino-Genova: la Juve è in pole per Rovella.