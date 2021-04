La Juventus sta stringendo per Memphis Depay. A riportarlo è il Mundo Deportivo, secondo il quale i bianconeri stanno provando a convincere l'esterno d'attacco olandese ha trasferirsi a Torino. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Lione, arriverebbe a parametro zero ma bisogna prima superare la concorrenza del Barcellona, ad oggi in pole. Il giocatore infatti ha fatto sapere di preferire il Barça alla Juventus, che nonostante il gradimento del giocatore non si è ancora arresa.