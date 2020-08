Manuel Locatelli è nel mirino della Juventus. Il centrocampista classe '98 è un profilo che piace ai bianconeri alla ricerca di un giocatore di qualità in quel ruolo. Il Sassuolo però è bottega cara, e inoltre bisognerà superare anche la concorrenza della Fiorentina, che secondo La Repubblica sta pensando di presentare la prima offerta inserendo Sottil come contropartita. I viola pensano possa essere la carta giusta per anticipare la Juve su Locatelli, la corsa al centrocampista del Sassuolo va avanti.