Kaio Jorge è uno dei gioiellini del calcio brasiliano, passato sotto lo sguardo di Fabio Paratici e del suo staff. E non è passato inosservato il suo talento, che ha fatto brillare gli occhi a più di qualcuno in casa Juve tanto da fare un tentativo per questo attaccante classe 2002 del Santos. Nei mesi scorsi ci sono stati dei contatti tra club resi più complicati dall'avvento del Covid, la pista si è raffreddata e ora su Kaio si è inserito anche il Marsiglia (oltre all'Inter, che già lo seguiva da tempo). Secondo la stampa francese l'OM vuole anticipare la Juve per l'attaccante, che potrebbe rimanere comunque in prestito fino a gennaio al Santos.