Giorno dopo giorno, si infiamma il duello tra Juventus e Manchester City per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha sorpreso tutti con un rendimento da urlo nelle ultime tre stagioni con la maglia del Napoli. Non è un mistero che la in molti abbiano messo gli occhi sul centrale dei partenopei. Prima di ha provato lo United, lasciando poi strada a City e Juve. I Citizens si sono fatti avanti, arrivando a proporre 120 milioni di euro. Una cifra che potrebbe spingere il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a lasciar partire il giocatore. I bianconeri, dal canto loro, cercano di far leva sull’ottimo rapporto che lega Koulibaly a Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico della Vecchia Signora potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare e mettere a segno il primo colpo di mercato. Lo riporta Tuttosport.