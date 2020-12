Sguardo concentrato, testa al Barcellona. Cristiano Ronaldo non vuole fallire l'appuntamento con Leo Messi. Avversari di una vita in Spagna, da quando il portoghese è alla Juve si affrontano solo in Europa. Dopo aver saltato la gara d'andata per la positività al Covid Cristiano è carico per la partita di domani, vuole sbancare il Camp Nou e trascinare la Juve al primo posto del girone di Champions. E la squadra di aggrapperà a lui per trovare continuità dopo il derby.



Nel video qui sotto l'allenamento di Cristiano Ronaldo alla vigilia della sfida col Barcellona