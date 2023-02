Senza Manuel Locatelli squalificato e con Fabio Miretti ancora in infermeria, il titolare della mediana bianconera contro il Torino sarà quasi sicuramente Leandro Paredes. Lui, con opzione a gara in corso di Enzo Barrenechea, che potrà giocare qualche minuto in più di quelli disputati fino a qui. Paredes ha gradi ed esperienza, ma finora in maglia bianconera ha fortemente deluso, nonostante Allegri lo avesse individuato come profilo ideale per consegnargli le chiavi della cabina di regia. E anche l'ultima volta, contro lo Spezia, è apparso lento e incapace di cambiare rotta. Contro il Torino ha un'altra chance per svoltare, anche per giocarsi un futuro che oggi sembra più scritto. E sa di addio.