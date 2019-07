Tra Mauro Icardi con Wanda Nara e l’Inter è ancora in corso un vero e proprio duello, nonostante la distanza e le vacanze ancora in corso. A 4 giorni dal raduno della squadra in mano ad Antonio Conte, Icardi è ancora un giocatore nerazzurro anche se il suo nome potrebbe non essere più tra i convocati nel giro di un paio di settimane. Perché? Perché - scrive Tuttosport - il futuro dell’attaccante in chiave nerazzurra è profondamente segnato, in senso negativo: l’Inter è e vuole essere un altro mondo rispetto a ciò che interessa al 26enne di Rosario. Icardi, dal suo canto, prima giurava di voler restare, poi ha corretto il tiro: comunque lui ama l’Italia. Solo che qui da noi, a parte le manifestazioni d’interesse targate Napoli e Roma, un’unica squadra può soddisfare le richieste dell’attaccante: la Juventus. Una destinazione che, pur non ammettendolo apertamente, il giocatore gradirebbe tantissimo. Paratici aspetta e ha in mente un piano: prenderlo per un massimo di 55 milioni di euro.