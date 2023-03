Solo tre settimane fa, dopo quel match tra Juve e Fiorentina in cui era stato fischiato dai tifosi di casa ancora prima del suo ingresso in campo, ci eravamo posti una domanda ben precisa su Moise LEGGI QUI ):. E la risposta che avevamo voluto dare attraverso le righe era stata altrettanto netta: no, in realtà non ha deluso, ma semplicemente perché ad essere sbagliate erano le aspettative poste su di lui, un attaccante lanciato tra i "grandi" a 16 anni e 264 giorni con le insegne della, del "predestinato", con una serie di pressioni che magari non era in grado di gestire perché chissà, forse alle sue doti tecniche non si poteva chiedere più di quello che già aveva dato.Il discorso resta valido anche oggi, dopo. Con la differenza che il match di ieri ci spinge a rispondere in maniera diversa a quella domanda.. Perché alla versione attuale della Vecchia Signora non serve proprio uno come lui, capace di cancellare in soli 40 secondi, con il colore amaro di un, ogni residua speranza di rimonta e allo stesso tempo di mettere la squadra in grande difficoltà. E non per un errore o una leggerezza dovuti a scarse capacità tecniche, che paradossalmente avrebbero potuto essere perdonati, ma per, oseremmo dire di. Che è ancora peggio.Perché la Juve - lo ha fatto capire bene Massimilianonel post partita - sta vivendo una fase della sua storia praticamente senza precedenti,, dopo una penalizzazione che ha già distrutto tanto di quello che era stato creato. In uno scenario come questo,. Anche e soprattutto all'interno dello spogliatoio, lì dove ieri sera qualche giocatore bianconero non è riuscito a contenere le lacrime dopo una sconfitta tutto sommato immeritata, in una notte in cui nemmeno la sorte ha girato a favore. Nella Juve di oggi - ha sottolineato ancora il tecnico livornese -, certamente maggiore del solito., motivo per cui un errore come quello di Kean non è concepibile nè accettabile.non è più solo uno slogan, ma un dovere. E chi non ha intenzione di contribuire, può anche scendere dalla barca.