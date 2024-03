Scarpa d'Oro 2024, la classifica

Harry Kane (Bayern Monaco) 60 punti (21 gol x 2)

Lautaro Martinez (Inter) 46

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 42

Serhou Guirassy (Stoccarda) 42

Akor Adams (Lillestrom/Montpellier) 36,5 (15 gol x 1,5 + 7 gol x 2)

Erling Haaland (Manchester City) 36

Amahl Pellegrino (Bodo/San Jose) 36 punti (24 gol x 1,5 di coefficiente)

Lois Openda (Lipsia) 34

Luuk de Jong (PSV) 33

Vangelis Pavlidis (AZ) 33

Kevin Denkey (Cercle Brugge) 33

Jude Bellingham (Real Madrid) 32

Santiago Gimenez (Feyenoord) 31,5

Dusan Vlahovic (Juventus) 30

Borja Mayoral (Getafe) 30

Mohamed Salah (Liverpool) 30

C'è anche Dusanin lizza per la, il riconoscimento conferito al giocatore che, durante la stagione calcistica europea, ha ottenuto il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del torneo stesso. La classifica, al momento, vede il dominio assoluto di Harrydel Bayern Monaco con 60 punti, seguito da Lautarodell'Inter a 46. L'attaccante della, al 15° posto, è il secondo "italiano" della graduatoria.