Il rigore fallito in Coppa Italia contro il Napoli non può certo segnare la stagione di Immobile, nei numeri il miglior bomber europeo. L’attaccante della Lazio può consolarsi in campionato, dove è il capocannoniere con 23 gol e soprattutto può ambire alla Scarpa d’Oro. Immobile comanda la classifica generale con 46 punti e deve tenere a distanza Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Timo Werner, attaccante del RB Lipsia, entrambi a 40 punti. Jamie Vardy è la prima minaccia inglese con 34 punti, mentre Cristiano Ronaldo, scatenato nelle ultime giornate, sta provando a recuperare con 32 punti.Come cambierà la situazione nel prossimo weekend? Immobile sarà particolarmente motivato contro la Roma e un gol nel derby è un’ipotesi che si banca a 2,35, come si legge in una nota. La doppietta è a quota 8,00, mentre la tripletta sarebbe una soddisfazione da 25 volte la posta.In Germania Lewandowski proverà a bucare la difesa dello Schalke 04 e una sua rete appare molto probabile a 1,35, mentre la firma di Timo Werner in casa dell’Eintracht appare meno probabile a 1,75. Nel weekend il Leicester di Vardy sarà impegnato in FA Cup e non potrà quindi migliorare la propria classifica.Cr7 può quindi avvicinarsi alla punta inglese: il gol del portoghese contro il Napoli vale 2,25. Nella sfida del San Paolo Higuain sarà un osservato speciale. L’argentino è fuori dalla corsa per la Scarpa d’oro ma è un ex particolare per il Napoli: il gol del Pipita è bancato a 2,75, secondo Agipronews.