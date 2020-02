Ciro Immobile guida la classifica della Scarpa d'Oro con 27 gol. Occhio però a Robert Lewandowski: il polacco ha siglato una doppietta contro il Paderborn, 25 reti in Bundes. L'attaccante della Lazio è ancora in testa alla classifica con il punteggio di 54, 50 per l'attaccante del Bayern mentre Cristiano Ronaldo si trova sul gradino più passo del podio a quota 42. CR7 è il miglior marcatore del 2020 con 13 gol messi a segno dall'inizio dell'anno e in Serie A la serie di partite consecutive a segno è di 11.