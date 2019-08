Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato anche di Juventus nel corso di un meeting a Rimini. Queste le sue dichiarazioni, riportate da CalcioWeb.eu: "Il Milan? Non vorrei sembrarvi venale ma è tutta questione di soldi. Perché il Milan non va bene? Lo spiego subito: il Milan fattura 200 milioni e il Real Madrid 700 milioni. Vuol dire che il Real Madrid può comprare migliori giocatori e pagarli di più. Il Milan nel mondo la Juventus non la vede nemmeno, nel senso che il Milan è una squadra mondiale, perché ha vinto sette Champions League, la Juventus è una squadra italiana perché vince tanti scudetti, tanto di cappello, sono stati bravissimi. Ma lo dico in senso della fan base. Ma mi stupisce, io che son un neofita del calcio, anche se sono stato presidente del Vicenza tanti anni fa in Serie A, che vedo degli espertissimi che non sanno cosa sia il Financial Fair Play. Il FFP vuol dire che il mecenate che mette un miliardo e compra giocatori non è più possibile, i giocatori li puoi comprare e pagare solo se fai profitti e fare profitti non è facile. E’ questa la grande sfida che abbiamo davanti a noi".