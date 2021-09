Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, in un'intervista al TG3: "Il Milan è stato molto attivo sul mercato, ha fatto tante cose per la soddisfazione degli appassionati e dei fan rossoneri."Una cosa importante.Mi dava molta tristezza andare negli stadi vuoti ed è stato bellissimo domenica andare a San Siro. C'è poi un impatto economico e anche questo è un aspetto importante. Adesso si porranno due temi: vogliamo gli stadi aperti al 100% e non al 50%, anche perché"Il Milan è prontissimo. Mi sembra che sia pronta anche l'Amministrazione Comunale, perchésento anche che l'opposizione, visto che siamo in tempo di elezioni, è favorevole nel realizzare il nuovo stadio a San Siro. Vorrei dire che su questo fronte mi sento tranquillo che le cose avverranno in tempi brevi.