Il presidente delPaoloè intervenuto alla trasmissione "La politica nel pallone" su GR Parlamento e sull'inchiesta plusvalenze ha dichiarato: "Non ho molto da dire anche perché non ci riguarda. Non vorrei che anche in questo caso il denominatore comune per le squadre italiane fossero che perdono soldi e quindi cercano di fare i salti mortali per superare i vincoli imposti dalla Covisoc. Ma finchè non ridiamo competitività al calcio avremo sempre problemi in Italia, e lo stadio può aiutarci in questo senso".